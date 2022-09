Ausstellung in Solingen : Die 76. Bergische öffnet heute ihre Pforten

Der Preis der National-Bank AG wurde in diesem Jahr geteilt. Freuen über die Auszeichnung dürfen sich Jonas Hohnke (vor seiner prämierten Skulptur „White Cube“) und Filiz Özcelik. Foto: Schneider-Mombaur

Solingen 14 junge Künstlerinnen und Künstler wurden von einer Jury für die diesjährige Kunstausstellung aus rund 250 Bewerbungen ausgewählt.

Von Guedny Schneider-Mombaur

14 junge Talente, bis auf zwei Ausnahmen alle Studierende oder Absolventen der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, sind durch eine Jury ausgewählt worden, ihre Arbeiten in der 76. Internationalen Bergischen Kunstausstellung im Kunstmuseum zu präsentieren. „Die Jury wählte aus rund 250 Bewerbungen. Das ging nicht ohne intensive Diskurse, aber auch immer durchaus mit Humor,“ beschreibt die Direktorin des Kunstmuseums Gisela Elbracht-Iglhaut die Entscheidungsfindung.

Erstmalig seit 2012 verständigte sich die Jury darauf, zwei Preisträger auszuzeichnen, nicht als Kompromiss, sondern „als Ausdruck einer Entscheidung, die zwei gleichermaßen erstklassige künstlerische Leistungen prämiert“, so beschreibt es Dr. Thomas A. Lange, der Vorstandsvorsitzende der National-Bank AG, im Katalog zur Ausstellung. Jeweils 5000 Euro erhalten der Wuppertaler Jonas Hohnke und die in Bielefeld geborenen Filiz Özcelik.

Info 76. Bergische Kunstausstellung Ausstellung: Die 76. Internationale Bergische Kunstausstellung ist ab heute im Kunstmuseum Solingen, Wuppertaler Str. 160, zu sehen. Sie endet am 23. Oktober. Es ist ein Katalog erschienen. Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag gibt es um 11.30 Uhr eine Führung. Künstler: Enya Burger, Liora Epstein, Magda Frauenberg, Jonas Hohnke, Ulrike Katzmaier, Lucien Liebecke, Jieun Lim, Filiz Özcelik, Klara Paterok, Charlotte Perrin, Josephine Scheuer, Anna Shpak, Pauline Simon und Theresa Weber. Publikumspreis: Die Besucher der Ausstellung entscheiden mit ihrer Stimme über die Publikumspreise der Stadt-Sparkasse in Höhe von 1500, 1000 und 500 Euro.

Der „White Cube“ von Jonas Hohnke hat das Zeug zum Publikumsliebling. Humorvoll und doch hintergründig inszeniert er den Museums- oder Galerieraum als Ort, der mittels eines Kompressors aufgeblasen wird, sobald sich das Publikum nähert. Ein Bewegungsmelder löst den lautstarken Vorgang aus. Im musealen White Cube des Kunstmuseums entsteht so ein weißer, gepolsterter Kunstraum mit einer türartige Öffnung. Ein Raum im Raum, der sich als Hüpfburg entpuppt. Ein Galerieraum, der keine Exponate enthält, sondern selbst Exponat ist. Ein Verwirrspiel der Funktionen, gleichzeitig mit der Aufforderung an den Betrachter, Teil des Kunstwerks zu werden, es zu betreten und zu benutzen.

Liora Epstein vor ihrer Arbeit „Krabbelanzüge“ ( 2020) Foto: Schneider-Mombaur

Einen ganz anderen künstlerischen Ansatz verfolgt Preisträgerin Filiz Özcelik. Sie sammelt Fundstücke aus unterschiedlichen Materialien wie industriell hergestellte Keramikplatten, PVC, Betonteile, gebrochene Fliesen. Fasziniert von der fragmentarischen Materialität und der Poesie der kleinen Dinge arrangiert sie die Elemente auf dem Boden ihres Ateliers zu neuen Gebilden, fügt Formen und Farben zusammen. Prozessual wächst so durch intuitive Veränderung und tägliche Neuordnung im Laufe eines Zeitraums ein Kunstwerk, das als finale Wandinstallation präsentiert wird. Gleich vier mehrteilige Varianten zeigt die Künstlerin an der langen Museumswand im Erdgeschoss. Ihre Bildsprache ist weitgehend abstrakt, doch durch drucktechnische Eingriffe erzeugt sie organische Assoziationen an Natur- und Pflanzenwelt.

Die Unterschiedlichkeit der beiden Preisträger wirft ein Licht auf die Fülle heterogener Positionen in diesem Jahr. Es gibt diesmal wenig Malerei, dafür viele objektartige, raumgreifende und auch performative künstlerische Werke neben multimedialen Videoinstallationen und Arbeiten über technische Störphänomene. Aus der Fülle der Positionen sticht die Arbeit „Fondant“ von Josephine Scheuer hervor, die der Besucher fast übersehen könnte. Ihre Arbeit befindet sich in einem der „Nichträume“. Räume, die als Durchgang fungieren, dort, wo der Besucher normalerweise keine Kunst erwartet. Scheuer ummantelt den Handlauf der Wendeltreppe, die ins Untergeschoss führt, mit weißem Fondant, das sich so selbstverständlich in die Architektur einbindet, dass erst ein auf Gewohnheit beruhendes Berühren des Handlauf den leicht süßlichen Geruch der Zuckermasse freisetzt, der wie unbeabsichtigt als Hauch an den Fingern haftet und so vom Besucher mitgenommen wird. Ein flüchtiger Verweis auf eine immaterielle, ferne auratische Ebene. Das Fondant wird zum Bildträger, das Bild entsteht über die Dauer der Ausstellung durch Benutzung.

◁ Liora Epstein vor ihrer Arbeit „Krabbelanzüge“ (2020). ▷ Josephine Scheuer zeigt in der Bergischen „Handlauf, Fondant“ (2022). Foto: Schneider-Mombaur

Benutzt werden sollen auch die „Krabbelanzüge“ des Künstlerduos Liora Epstein und Hagen Keller, die aber auch als Exponate an der Museumswand durchaus reizvoll sind. Liora Epstein, die an der Schnittstelle von Modedesign und Kunst arbeitet, fertigt funktionale maßgeschneiderte Bekleidung in hochwertigen Hightech-Materialien, die es dem Träger erlaubt, „sinnfreie“ Tätigkeiten auszuführen. Die Krabbelanzüge ermöglichen durch funktionale Schnitttechnik ein optimales Bewegen am Boden, jedoch ohne die alternative Möglichkeit des Aufstehens. Der absurde Zwang in eine dysfunktionale Haltung wird zur Forschungsreise von Körper und Psyche. Durch die sonderbaren Bewegungsvorgaben, den Zwang zu krabbeln, wird „die Aufmerksamkeit auf die sinnliche Wahrnehmung, auf innere Vorgänge zurückgelenkt“, erklärt Epstein, verweist auf das Video vom Semesterrundgang in der Akademie und kündigt eine Performance zum Beginn der Ausstellung an.

Eine in der Bergischen ständig laufende Performance ist die eines Zeichenroboters von Enya Burger. Der programmierte Roboter, befestigt auf einem kleinen blauen Kindertisch mit einem kleinen blauen Kinderstuhl, repetiert die wohl allseits bekannte Zeichnung „Das ist das Haus vom Nikolaus“. Die Künstlerin kombiniert die vom Zeichenroboter immer wieder angefertigte Zeichnung mit einem Soundloop, der einen Spruch wiederholt, den sie von ihrer Großmutter gelernt hat: „Wer dies nicht kann, kriegt keinen Mann“ – so auch der Titel der Installation. „Überlieferte geschlechtliche Zu- und Einschreibungen werden selbst durch das Digitale nicht etwa neutralisiert, sondern kulturell fortgeschrieben“, so Burgers These. Ihre Arbeit sensibilisiert den Betrachter für Geschlechter-Stereotypen und soziokulturelle Praktiken der Domestizierung. Was zunächst naiv kindlich den Betrachter einfängt und Kindheitserinnerungen weckt, entpuppt sich als hochbrisante Aufklärungsarbeit.