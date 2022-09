Ansichtssache : Der VRR muss endlich die S 1 in den Griff bekommen

Die S7 bekommt einen neuen Betreiber. Foto: Guido Radtke

Meinung Der Verbund kündigt Verbesserungen auf der S 7 und mit dem neuen RE 47 an. Gut so, ändert aber nichts am Handlungsbedarf bei der S 1.

Die Lokführer und Zugbegleiter, die auf der S-Bahn-Linie 7 ihren Dienst verrichten, haben keinen Grund, sich über Langeweile im Job zu beklagen. Denn unabhängig von den Untiefen des bundesdeutschen Schienenverkehrs – der den Mitarbeitern der Bahnunternehmen das Leben genauso schwer macht, wie dies bei ihren Kunden der Fall ist – haben die Beschäftigten auf der S 7 auch jede Menge Abwechslung, was ihre Arbeitgeber angeht.

Jedenfalls ist seit Freitag wohl klar, dass die Lokführer und anderen Angestellten demnächst schon wieder in ein neues Unternehmen wechseln. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird nämlich die Transdev Rhein Ruhr GmbH die bergische S-Bahn übernehmen und damit nach Abellio und VIAS der dritte Betreiber auf der Strecke binnen weniger Jahre sein.

„Für die Mitarbeiter liegt nach Ansicht des VRR ein gesetzlicher Betriebsübergang vor, sodass sie auch zukünftig beim neuen Betreiber tätig sein können“, beruhigte der für die S-Bahnen in der Region zuständige Verkehrsverbund Rhein-Ruhr am Freitag. Wobei zu hoffen bleibt, dass auch die Kunden zuversichtlich in die Zukunft gucken können. Denn was den Nutzern des ÖPNV auf der Schiene seit Jahren geboten bekommen, spottet jeder Beschreibung.

Tatsächlich lesen sich die Ankündigungen des VRR erst mal gut. So wird ferner schon im Dezember 2022 die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH auf dem dann neuen RE 47 starten, was den Vorteil hat, dass man bald einmal pro Stunde ohne Umstieg von Remscheid bis Düsseldorf fahren kann. Und mittelfristig soll dies sogar mit der S 7 möglich sein, auf der nach dem Willen des VRR ab 2030 batterieelektrisch gefahren wird.