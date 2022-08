Baudenkmäler in Wermelskirchen : Ein Zeitzeuge mit vier vertäfelten Wänden

Das „Hotel zur Eich“ gehört zu den bekanntesten Gebäuden der Stadt und steht seit 1986 unter Denkmalschutz. Foto: Jürgen Moll

Serie Wermelskirchen Vom Gasthof zum Hotel: Seit mehr als 200 Jahren gehört das Fachwerkhaus an der Eich zum Gesicht der Stadt. Gerd und Tina Jörgens wissen um die bewegte Geschichte ihres Schmuckstücks – und kennen auch die Tücken des Denkmalschutzes.

Von Theresa Demski

Als erstes kamen die Fuhrleute. Auf dem Weg nach Köln suchten sie ein Nachtlager an der alten Fernstraße. Sie stellten ihre Pferde in den Stallungen unter, die angeschirrten Frachtwagen standen in langen Reihen von der Eich bis zum Schwanen. Fuhrknechte hielten Wache, während sich die Händler in der Gaststube eine Auszeit gönnten. Waffen waren Verboten. Der Wirt trug die Verantwortung für seine Gäste – und sorgte für Ruhe, Ordnung bei Gesang, Tanz und Würfelspiel und die Einhaltung der Ruhezeiten. Am nächsten Morgen reisten die Fuhrleute weiter, am Abend kamen die nächsten Gäste.

„Wir können nicht genau sagen, wie alt dieses Haus ist“, sagt Gerd Jörgens und schaut sich in dem alten Schankraum im heutigen „Hotel zur Eich“ um. Der Denkmalschutz geht laut Denkmalkataster vom späten 18. Jahrhundert aus. Was Gerd Jörgens und Tochter Tina allerdings ganz genau nachverfolgen können, ist die Geschichte ihrer Familie mit dem Haus: Am 4. November 1831 bot Landwirt Peter Friedrich Jörgens aus Süppelbach bei einer Versteigerung 3500 Taler für das Gasthaus an der Eich – und bekam den Zuschlag. Gastwirtin Christina Fuhrmann hatte den Betrieb nach dem Tod ihres Mannes verkaufen müssen. Peter Friedrich Jörgens baute um, vergrößerte, schaffte mehr Platz für Reisende und größere Schlafräume. Neun Jahre nach dem Kauf starb er mit 45 Jahren – und seine Witwe Caroline Dorothea Jörgens übernahm.

Info Fast 150 Baudenkmäler in Wermelskirchen Liste Das Denkmalkataster führt insgesamt 148 Bau- und 14 Bodendenkmale – vom Fachwerkhaus bis zur Fabrikantenvilla, von der Fabrik bis zur Gartenanlage. Ziel Der Schutz der Gebäude soll dazu führen, dass die „maßgeblichen, prägenden Charakteristika“ erhalten werden. Eingriffe bei Denkmälern sind „auf das Notwendigste zu beschränken“ und mit „bestandsgleichen Materialien und historischen Techniken“ durchzuführen. Dafür gibt es teils Förderprogramme. Schutz Die Denkmalliste wird ständig erweitert. Um neue Denkmäler unter Schutz zu stellen, ist ein förmliches Verfahren notwendig. Wer ein Denkmal vermutet, kann sich bei der Unteren Denkmalbehörde melden.

Dem Gasthof an der Eich standen stürmische Zeiten bevor – in denen nicht selten die Witwen den Betrieb am Laufen hielten, bevor ihre Söhne übernehmen konnten. Erst wurde die Eich ein Ort des Festes und der Vereine: 1860 gründete sich hier der WTV, sechs Jahre später feierte die ganze Stadt im Gastraum den Sieg Preußens über Österreich. Dann stellten die Weltkriege den Hotelbetrieb auf den Kopf: Nach dem Ersten Weltkrieg kamen die englischen Besatzungstruppen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg beanspruchten die Engländer das Haus erstmal für sich. Im November 1949 feiert Familie Jörgens die Wiedereröffnung im „Hotel zur Eich“.

Der Schankraum hat sich seit Ende des 18. Jahrhunderts kaum verändert. Foto: Jürgen Moll

„Von Denkmalschutz war damals noch keine Rede“, sagt Gerd Jörgens. Seine Eltern, Franz und Erna Jörgens, bauten aus und an, veränderten und gestalteten neu. Die Küche wurde erweitert, der große Saal musste Parkplätzen weichen, das Haupthaus bekam einen zweiten Giebel. Und als Gerd Jörgens 1980 übernahm, baute er ebenfalls aus und schaffte mehr Platz für Hotelgäste und Kegelbahn.

Ein Ort allerdings blieb in all der Zeit fast unberührt: der Gastraum, in dem schon Ende des 18. Jahrhunderts die Fuhrmänner Bier getrunken und Karten gespielt hatten. Franz Ludwig Jörgens hatte hier Anfang des 20. Jahrhundert die Wandvertäfelung anbringen lassen. „Wir wissen bis heute nicht, was das für ein Material ist“, sagt Gerd Jörgens und klopft vorsichtig auf die Vertäfelung. „Aber wir wissen: Im Brauhaus ein paar Meter weiter gibt es genau die gleiche Vertäfelung.“

Ein Familienbetrieb seit 1831: Tina und Gerd Jörgens führen das „Hotel zur Eich“. Foto: Jürgen Moll

Erst 1986, als die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen worden war, setzte die Stadt das Gebäude unter Denkmalschutz. „Damals haben wir uns nicht so viele Gedanken darüber gemacht“, sagt Gerd Jörgens heute. Mit der Zeit allerdings erkannte die Familie die besondere Herausforderung. Als in der „Bergischen Stube“ die Heizkörper ausgetauscht wurden und die alten Exemplare auf dem Bordstein zum Abholen standen, da rief die Stadt an: Man dürfe den Raum nicht einfach so verändern. Und als Familie Jörgens die Fenster austauschte, stand auch plötzlich der Denkmalschutz vor der Tür.

„Inzwischen wissen wir es besser“, sagt Tina Jörgens und lacht. Die Beziehungen zur Unteren Denkmalbehörde bei der Stadt seien gut – dort gebe es auch Unterstützung, wenn für Umbauten oder Sanierungen Anträge gestellt werden müssten. Gerd Jörgens und Tochter Tina, die seine Nachfolge angetreten hat, wissen um die Verantwortung für das markante Gebäude. Sie sehen das Glänzen in den Augen der Hotelgäste, die im Gastraum Platz nehmen und die Spuren der Vergangenheit bestaunen. Und sie kennen die Geschichte der Vereine, Clubs und Stammgäste mit diesem Haus. Als das Tourneetheater noch in Wermelskirchen Halt machte, brachte es Stars wie Senta Berger und Uschi Glas, Götz George und Ingrid Steeger mit, die an der Eich den Abend ausklingen ließen. Auch Helmut Rahn, Jürgen Klinsmann und Helmut Kohl waren zu Gast.

„Es ist uns dann auch sehr schwer gefallen, den Restaurantbetrieb zu schließen“, sagt Tina Jörgens – „schließlich war das Restaurant so etwas wie die gute Stube der Stadt.“ Im Februar 2018 beschloss sie, das Restaurant aufzugeben und nur den Hotelbetrieb weiterzuführen. Noch bevor die Pandemie die Situation in der Gastronomie weiter verschärfte, kämpfte Tina Jörgens mit Personalmangel.