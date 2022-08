Baudenkmäler in Solingen : Vom Herunterspannen zum Entspannen

Peter von der Heiden vor seinem Kleinod mit vier Meter hohem Unterbau und sechs Meter hohem Turm. Foto: Fred Lothar Melchior

Serie Gräfrath Das kleinste Hotel Solingens war früher ein Transformatorenturm. Peter von der Heiden hat das fast hundert Jahre alte Gebäude zum Schmuckstück gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Die Hochspannung hat Peter von der Heiden noch in seiner E-Mail-Adresse. Da tauchen „1000 Volt“ auf – weniger in Anspielung an „Monsieur 100.000 Volt“, Gilbert Bécaud, sondern eher als Bezug zu seinem „Design-Hotel“ mit sechs Meter hohem Turm: Es war früher ein Transformatorenhaus. 1924/25 haben es die Bergischen Elektrizitäts-Werke beantragt und gebaut – wodurch sich die Stromversorgung des heutigen Stadtteils entscheidend verbesserte.

Die Segnungen der Elektrizität waren erst 1901 nach Gräfrath gekommen. Zehn Jahre später entstand aus zwei städtischen und zwei RWE-Stromnetzen ein einheitliches Hochspannungsnetz mit 6300 Volt und ein Niederspannungsnetz mit 220/380 Volt. In Trafohäusern wie dem an der Garnisonstraße wurde der Strom heruntergespannt. Als der Trafoturm nicht mehr benötigt wurde, ging er in die Hände des Gräfrather Heimatvereins über. Von ihm erwarb Peter von der Heiden 1996 die Immobilie, später auch das Grundstück von der Stadt.

Info Schlichte und gute Formen gefordert Gutachten „Im Zeichen der zur Jahrhundertwende auflebenden Heimatschutzbewegung wurde die Gestaltung der Trafohäuser, die als Bedrohung für das harmonische Bild der kleinen Städte, Ortschaften und der Landschaft galten, zu einer beachteten architektonischen Aufgabe“, heißt es im Gutachten zum Denkmalwert des Trafoturms, der direkt unterhalb der Klostermauer errichtet wurde. „Gefordert wurde eine deutliche Unter- und Einordnung dieser Kleinbauten in das Orts- und Landschaftsbild mit schlichten, guten Formen . . .“. Der Gräfrather Transformatorenturm sei einer der wenigen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit einer „unabhängigen Formensprache“. Er wurde im Juni 1998 unter der Nummer 983 in die Solinger Denkmalliste eingetragen.

„Der Turm war viel zu schade zum Abreißen, und ich hatte Spaß am Bauen“, blickt der heute 75-Jährige zurück. 1984 hatte er bereits das Kaffeehaus am Gräfrather Markt und danach auch andere gastronomische Betriebe auf die Schiene gesetzt. Ein Hotel war nicht darunter – und die Idee, aus dem Transformatorenturm einen Beherbergungsbetrieb zu machen, kam ihm auch erst später.

Blick aus Höhe des Doppelbetts auf den Wohn- und Küchenbereich. Foto: Fred Lothar Melchior

Zunächst nutzte von der Heiden das Gebäude als Lager. Ab 1999 bewohnte er es elf Jahre lang selbst, nachdem er rund 100.000 Mark in die Umgestaltung gesteckt hatte. „Es gab keine Fenster, nur eine Blechtür“, erinnert sich der gebürtige Westerwälder, der „gerne Solinger ist“. Auch alle Anschlüsse an die Netze fehlten – vom Strom über Gas und Wasser bis zum Telefon. Und die Aufteilung des kleinen, aber hohen Raums musste genau geplant werden.

Er habe versucht, „dem Ganzen einen Industriecharakter zu geben“, erläutert der gelernte Maschinenbautechniker, der Stahlträger und Lochbleche verwendete, aber auch einen offenen Kamin einbauen ließ. Im Boden davor liegt ein Gullydeckel aus Casablanca – eine Erinnerung an die Zeit, als Peter von der Heiden weltweit im Außendienst tätig war. „Tausende von Nächten in Businesshotels“ hatten ihm klar gemacht, was er in seinen eigenen vier Wänden nicht wollte.

Vor dem Kamin liegt ein Gullydeckel aus Casablanca. Foto: Fred Lothar Melchior

„Das Hotel Trafohaus ist vor allem etwas für Individualisten und Ästheten“, erklärt der Gastronom und Hotelier. „Es hat seinen eigenen Charakter, und das erkennen die Menschen auch an – und wir haben Leute aller Couleur. Die Kommentare und Bilder im Gästebuch sprechen Bände.“ Gelegentlich sind es Prominente wie Fußball-Weltmeister Christoph Kramer, Schriftsteller wie Axel Hacke oder Politiker, deren Namen Peter von der Heiden aber nicht nennen will. Oft verbringen Hochzeitspaare Nächte an der Garnisonstraße, und häufig verschenken auch Solinger eine Übernachtung oder mehrere an Freunde und Bekannte.

Die finden dann auf anderthalb Ebenen und gut 20 Quadratmetern eine kleine, kuschelige Welt mit Doppelbett sowie Schlafsofa und einem begehbaren Kleiderschrank im Turm. Überall warten hübsche Details darauf, entdeckt zu werden: wie die Kacheln am Specksteinbecken in der Küche und im winzigen Bad. Kunstwerke und Dekoration haben immer etwas mit Essen zu tun. Von der Heiden: „Nichts ist Standard.“ Die alte Revox-Anlage soll vielleicht einmal Platz machen für etwas Moderneres mit Bluetooth-Lautsprechern. Noch wird sie aber genutzt, etwa von einem Gast, der gerne mit einem Glas Rotwein auf der Terrasse den Tag ausklingen lässt und dabei laut Pink Floyd hört.

Auf dem Boden ist sonst auch draußen eher Heavy Metal angesagt: In die Terrasse eingelassen, liegt ein 360 Kilogramm schwerer Gullydeckel aus New Orleans. Drei weitere Deckel hat Peter von der Heiden bei sich zu Hause, darunter einen in den Kamin eingearbeiteten aus Florenz. „Das sind ja richtige kleine Kunstwerke“, freut er sich. „Die aus Hamburg haben beispielsweise Intarsien aus Messing.“