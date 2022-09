Schulausschuss in Hückeswagen : Deutsch-Unterricht für Schüler aus der Ukraine fehlt

Hückeswagen „Wie läuft es mit der Integration der Kinder?“ Das wollte Bürgermeister Dietmar Persian im Fachausschuss von den jeweiligen Schulleitern wissen. Eine einfache Antwort darauf gibt es ganz offensichtlich nicht. Insgesamt läuft es aber wohl eher schleppend.

Für die Mädchen und Jungen, die mit ihren Müttern oder Eltern aus der Ukraine nach Hückeswagen geflüchtet sind, gilt ganz normal die gesetzliche Schulpflicht. 19 von ihnen besuchen derzeit die Haupt- oder die Realschule, weitere 18 die Grundschulen in der Stadt, die meisten von ihnen die Löwen-Grundschule. Das Problem: Eigentlich bräuchten sie dringend Unterricht in Deutsch als Zweitsprache, um dann am Fachunterricht teilnehmen zu können, aber dafür fehlt es an Lehrern.