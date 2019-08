Rommerskirchen: Benefizkonzert auf Marktplatz : Siri4Roki feiert mit 500 Gästen

Rommerskirchen Um einen Spielplatz mit einem behindertengerechten Spielgerät auszustatten, organisierte der Verein erstmals eine große Party auf dem Marktplatz.

Alles begann 2017 mit einer Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Annika Breuer unter dem Namen „EHKMS – Echte Helden kämpfen mit Stäbchen“. „Das Engagement ging über die bloße Hilfe bei der Suche nach einem Knochenmarkspender hinaus. Wir haben mit der Familie gebangt und gehofft, gezweifelt und uns auch über gute Nachrichten gefreut. Wir haben gebetet und geweint“, sagt Monika Lange. Das neunjährige Mädchen hat den Kampf gegen die Krankheit verloren, aber sie hat das Samenkorn gelegt für einen Verein, der Kindern in Rommerskirchen hilft: Siri4Roki. Siri, einer der weiteren Vornamen von Annika, steht für „Kämpferin“.

Auf dem Marktplatz organisierte der Verein um die Vorsitzende Monika Lange die erste große Siri4Roki-Party und konnte rund 500 Besucher begrüßen. „Es freut mich riesig, dass alle so zahlreich erschienen sind, um Siri4Roki zu unterstützen – das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagte Monika Lange. „Vor ein paar Tagen habe ich ein Lied von Sarah Connor gehört, in dem sie sang: ,Was hat uns so ruiniert? Das Hirn so glatt poliert, dass uns nichts mehr berührt? Was ist mit uns passiert?‘ Bei der Resonanz kann ich nur sagen: Die Rommerskirchener hat niemand ruiniert.“