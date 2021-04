Ratingen : Spielplatz kostet rund 440.000 Euro

Ratingen Der Drachenspielplatz im neu gestalteten Rathauspark wurde nun zum Spielen freigegeben.

Der rund 1300 Quadratmeter große Spielplatz wurde für die Altersklassen von 0 bis zwölf Jahren errichtet. Im Mittelpunkt steht ein individuell gebautes Spiel- und Kletterkombigerät, das mit Besuchern des Jugendzentrums Lux sowie mit Grundschülerinnen und -schülern der Minoritenschule entwickelt wurde. Den Kindern schwebte in den Planungstreffen ein großes Spielgerät vor, auf dem sie nach Herzenslust klettern und immer wieder Neues entdecken und ausprobieren können. Am höchsten Punkt sollte ein Drachenkopf sein, in den man hineinklettern kann. Die Idee mit dem Drachen ist bei den Kindern aufgekommen, weil der Spielplatz an der historischen Stadtmauer unmittelbar vor dem Trinsenturm liegt.