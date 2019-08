Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden : So mitreißend klingt belgisch-niederländischer Blues

Sinsteden Die „Steven Troch Band“ trat beim „Blues Brunch“ im Kreiskulturzentrum Sinsteden auf. Das Quartett überzeugte das Publikum.

So erscholl beim gut besuchten Konzert unter dem Dach des weitläufigen Kulturzentrums eine klangvolle Mischung aus traditionellem und zeitnahem Modern-Harmonika-Blues. Bei der Ansage der Titel haperte es erheblich mit der Verständlichkeit des Englischen, doch die Band machte es mit ihrer eingängigen Spielweise wieder gut. Die Musiker zeichnen sich durch eine auffallende Lockerheit und – überflüssig zu sagen – die absolute Beherrschung ihrer Instrumente aus. Wieder und wieder lief alles auf Bandleader Steven Troch hinaus, der in der einschlägigen Literatur als „Die belgische Bluesfackel“ vorgestellt wird. Er singt so, als ob er es ernst meint, hat die Mundharmonika zu „seinem“ Instrument gemacht und obendrein auch noch eigene Songs geschrieben. „Ohne die Inspiration durch die alten Bluesmeister Gary Primich, William Clarke und Steve Baker“, so bekennt er freimütig, „wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Was dabei herauskam und von den Zuhörern mit sympathisierender Kennerschaft aufgenommen wurde, endete am Nachmittag in einem brausenden Beifall.