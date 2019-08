Am Samstag in Rommerskirchen : „Siri4Roki“ lädt zur Party auf den Marktplatz

Am Samstag in Rommerskirchen

Rommerskirchen Kommenden Samstag ist Partytime auf dem Marktplatz. Von 16 bis 23 Uhr richtet der Verein „Siri4Roki“ dort unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Martin Mertens eine große Party mit ganz viel Livemusik aus.

Der Erlös soll unter anderem in ein behindertengerechtes Spielplatzgerät investiert werden. Neben der Unterstützung von Hilfsbedürftigen in der Gemeinde hat es sich Siri4Roki nach den Worten von Monika Lange auch zum Ziel gesetzt, publikumsträchtige Events zu veranstalten. Nach dem überaus erfolgreichen Trödelmarkt im vergangenen Jahr sollte es diesmal eine Party sein - was es in dieser Form auf dem Marktplatz noch nicht gegeben hat. Siri4Roki war 2017 von den Initiatoren einer vorherigen Typisierungsaktion zugunsten eines an Leukämie erkrankten Mädchens gegründet worden.