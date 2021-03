Gemeinde Rommerskirchen : „Impfstart an Schulen und Kitas ist geglückt“

Rommerskirchen Zügig voran geht es mit der Impfung von Lehrkräften und dem Erzieherpersonal aus den Rommerskirchener Einrichtungen. Die Gemeindeverwaltung ist zufrieden.

Als geglückt betrachtet die Rommerskirchener Gemeindeverwaltung den Impfstart in ihren Grundschulen und Kindertagesstätten. Deutlich mehr als die Hälfte des Lehrpersonals und der Erzieherinnen hätten bereits die erste Impfung gegen Corona erhalten, hieß es Ende der vergangenen Woche aus dem Rathaus. „Es war total unkompliziert, gut organisiert, und es ging schnell“, rekapituliert die Amtsleiterin Monika Lange einige Rückmeldungen der frisch Geimpften nach ihrem Termin in Neuss. Dort haben sie auch bereits einen festen Termin für die zweite Impfung erhalten, die im Juni stattfinden soll.

Rechtsgrundlage für die Impfung von Schul- und Kita-Personal ist die Bundes- Impfverordnung, die bestimmt, dass „Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und als Lehrkräfte tätig sind“, einen Impfanspruch mit erhöhter Priorität haben. Dabei werden über die Schulen Personallisten an das Impfzentrum weiter gereicht, mit denen die Personen, die unmittelbaren Kontakt zu Schülern und Schülerinnen haben, zur Impfung angemeldet werden. Zudem wird das komplette Kita-Personal geimpft. Alle Personengruppen, die aktuell nicht nach der Verordnung priorisiert sind, müssen hingegen weiter auf die Impfung warten.