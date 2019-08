Vor der Kommunalwahl 2020 in Rommerskirchen : Nur die SPD hat bislang einen Kandidaten

Rommerskirchen Im September 2020 findet die Kommunalwahl statt, bei der sowohl der Bürgermeister als auch der Gemeinderat neu gewählt werden. Verglichen mit 2013, als ein Jahr vor dem damaligen Urnengang der (Vor-) Wahlkampf vor allem in den sozialen Medien bereits tobte, ist es derzeit vergleichsweise ruhig.

Dennoch sind die Vorbereitungen der Parteien längst angelaufen, wobei die SPD aktuell schon am weitesten gediehen ist, die mit 15 Mandaten die stärkste Fraktion im Rat stellt. Nicht allein, dass sich der SPD-Vorstand bereits am 20.Februar für eine erneute Kandidatur von Bürgermeister Martin Mertens ausgesprochen hat, auch bei den Ratskandidaten herrscht in vieler Hinsicht bereits Klarheit, wie der SPD-Vorsitzende Johannes Strauch deutlich macht. „Wir sind gut besetzt und das Team macht im Großen und Ganzen weiter“, sagt Strauch, dem zufolge insbesondere bei den „Huckepack“-Kandidaten mit einigen Neuerungen zu rechnen ist. „Wir haben uns noch verstärkt, und ich denke, dass wir ein gutes Bild abgeben werden“, so Strauch. Wählen will die SPD ihre Kandidaten voraussichtlich im Februar 2020. Die neuerliche Nominierung von Martin Mertens wird in einer gesonderten Veranstaltung folgen. Dabei sollen Johannes Strauch zufolge auch Mertens’ SPD-Bürgermeisterkollegen Erik Lierenfeld (Dormagen), Klaus Krützen( Grevenbroich) und Reiner Breuer (Neuss) zugegen sein. Konkrete Termine stehen noch nicht fest.