Ökumene in Rommerskirchen : Katholiken finden „Obdach“ bei evangelischer Kirche

Eckum Es ist ein ökumenisches Projekt der besonderen Art: Das katholische Pfarrbüro St. Peter befindet sich noch bis zum Jahresende im evangelischen Gemeindezentrum.

Für Pfarrer Thomas Spitzer ging geradezu „ein Traum in Erfüllung“, als er Anfang 2018 von dem Vorhaben erfuhr. Das ökumenische Projekt der besonderen Art dürfte in der Region eine Premiere sein und wird seit Mitte Juli in die Tat umgesetzt: Die Verwaltungen von evangelischer und katholischer Kirche befinden sich unter einem Dach. Genauer gesagt, hat der katholische Pfarreienverband Rommerskirchen/Gilbach mit seinem örtlichen Büro „Obdach“ im evangelischen Gemeindezentrum am Grünweg gefunden.