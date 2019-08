Rommerskirchen- Heimatverein betrieb Crowdfunding : „Heimat + Historie“ sammelte 11.000 Euro

Nettesheim-Butzheim Mit dem Geld wird das neue Buch über den einstigen Bürgerschützenverein „Schützenlust“ finanziert.

Über mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung kann sich der Verein „Heimat + Historie NE-BU 962“ wahrlich nicht beklagen. Dies zeigt das Ergebnis einer Crowdfunding-Aktion, das der stellvertretende Vorsitzende Walter Giesen jetzt beim monatlichen Treffen in der Gaststätte „Gillbach-Schänke“ bekannt gab. Die anvisierte Zielsumme von 7.500 Euro wurde dabei deutlich überschritten, „was nicht nur in unseren Reihen Begeisterung ausgelöst hat“, wie Walter Giesen sagt. Sein Dank galt nicht zuletzt auch dem Spendenbeirat der VR Bank, für die Klaus Saedler an dem Treffen teilnahm. Das Kreditinstitut mit Sitz in Monheim hat noch einmal 2500 Euro draufgelegt, sodass der Verein sich über insgesamt 10.986,50 Euro freuen kann, was Giesen zufolge „einer Zielerreichung von 146 Prozent“ entspricht. Gemeinsam mit Andreas Hurtz, Kassierer Norbert Holzem und Willi Hahn, der den Internetauftritt gestaltete, koordinierte Giesen die Aktion, die es in Nettesheim und Butzheim in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat.