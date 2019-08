Sommerkonzerte in Rommerskirchen : Slebied begeistern in Frixheim mit eigenem Sound

Die Band „Slebied“ begeisterte die Fans beim Frixheimer Sommer mit eigenen Songs und eigenen Texten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Frixheim Die Musiker aus Grevenbroich, Neuss und Düsseldorf setzen auf Songs aus eigener Produktion.

Der Frixheimer Sommer etabliert sich von Auflage zu Auflage immer mehr als Anziehungspunkt der Menschen, die rund um die Evangelische Kirche herum wohnen – und sogar weit darüber hinaus. Rappelvoll war es beim Konzert der erstmals im Kirchgarten auftretenden Band Slebied, die im Gegensatz zu den meisten bisherigen Acts mit eigenen Liedern punktete.

Slebied, das sind Dominik Jungheim (Gesang), Michael (Gitarre) und Oliver (Bass) Haas, Uli Löhrwald (Schlagzeug), Melanie Schönen-Weichert (Gesang) und der Mann mit nur einem Namen: Picco (Orgel und Gesang). „Das ist mein Künstlername. Prince und Madonna zum Beispiel hatten auch nur einen Namen“, sagte er lachend.

Inoffiziell feiern Slebied in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, offiziell gibt es sie in der aktuellen Konstellation doch noch nicht so lange. „Michael und Oliver Haas sind die Gründer und haben sich den Namen in einer Bierlaune ausgedacht. Er ist historisch – und außerdem wurde nie ein besserer gefunden“, erklärte Dominik Jungheim, der die Frage nach der Bedeutung des Namens häufiger beantworten darf.

Die Vollblut-Musiker, die einmal in der Woche in einem schallisolierten Raum in Piccos Bauernhof proben, boten den Besuchern Rock-Pop-Songs aus eigener Feder. Songwriter und Komponist ist dabei jedes Bandmitglied, am Ergebnis wird solange gefeilt und verändert und bearbeitet, bis alle zufrieden sind. Die Texte sind direkt aus dem Leben gegriffen und laden dazu ein, dem Alltag einfach mal zu entfliehen und nicht im Hamsterrad des „9-to-5-Jobs“ steckenzubleiben. „Wir haben motivierende Stücke in unserem Repertoire, die dazu ermuntern wollen, den täglichen Problemen zu trotzen“, so Jungheim.

Wem die Musiker bekannt vorkamen, der hat sie sicher bereits bei ihren Auftritten im gesamten Kreis erlebt, u.a.haben sie das Programm bei „Rock this town 2018“ am Grevenbroicher Evita Beach mitgestaltet. „Unser eigener Musikgeschmack ist breit gefächert – aber unsere Musik würden wir auch im Auto hören, wenn wir sie nicht selbst machen würden“, sagte Picco. „Bei uns steht die Qualität im Vordergrund, wir sind nicht in eine Schublade zu stecken. Jedes Stück klingt anders, trägt aber die Slebied-Handschrift.“

