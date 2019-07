18-Jähriger Taktorfahrer aus Rommerskichen : Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Auto und Traktor

Titz/Rommerskirchen Am Dienstagabend kam es in Titz zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Traktorfahrer aus Rommerskirchen ist mit einem Auto zusammengestoßen.

Der 18-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 19.15 Uhr mit einem Traktorgespann auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte der 18-Jährige die Kreisstraße 7 queren und sah dabei nach eigenen Angaben mehrfach in beide Richtungen. Einen von rechts nahenenden Wagen hat er offenbar nicht bemerkt. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Trakor und dem Auto. Durch den Aufprall wurde der Wagen in einen Grünstreifen geschleudert. Die Insassin, eine 39-Jährige aus Titzt, wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Rommerskirchener wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebraucht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.