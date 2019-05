Michael Frowin in Rommerskirchen : Der „Kanzlerchauffeur“ zu Gast im Kulturcafé

Michael Frowin in Rommerskirchen

(S.M.) Erstmals bremste „Kanzlerchauffeur“ Michael Frowin jetzt auch im Kulturcafé für Deutschland und bescherte den Besuchern mit seiner „Ein-Mann-Investigativ-Boulevardeske“ einen ebenso vergnüglichen wie informativen Abend.

Mit den Machttechniken bestens verrtraut, verzweifelt der Chauffeur an der Lethargie der Untertanen. Gegen Unrecht Front zu machen, ist des Deutschen Sache nun mal nicht. Wo andere längst auf den Barrikaden wären, sieht der Kanzlerchaffeur seine Landsleute stattdessen eher massenhaft im Baumarkt, wo sie erst einmal die Preise für potenzielle Wurfgeschosse vergleichen.

Auch wenn er bei seinen Fahrten maches gelernt hat, beginnt der Chauffeur gleichwohl, Überdruss an seinem Job zu empfinden. Immerhin besteht sein Tagesablauf nun mal zu großen Teilen daraus, sich „von Idioten volllabern zu lassen, und dann hat Merkel auch noch was zu sagen.“ Wenig Trost bieten ihm seine eher halbseidenen Kumpane Gunnar und Ludger, die sich mit allem arrangiert haben, was beim Kanzlerchauffeur anhaltende Rage auslöst. Denoch hat natürlich der langjährige, vertraute Umgang mit der Chefin dazu beigetragen, dass deren Eigenschaften auch auf ihn abzufärben beginnen. Unvohergesehenes, gar regelrechte Überraschungen, mag er inzwischen ebenso wenig wie sie.