Straße in Rommerskirchen : Irritation um Tempo 30 oder 40 auf der Venloer Straße

Rommerskirchen Wird bald vor dem Seniorenheim wieder schneller gefahren?

Jetzt gibt es eine neue Diskussion, ob vor dem Carpe-Diem-Altenheim nun 40 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf. Diese Möglichkeit habe Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ins Spiel gebracht, worüber der Gemeinderat bald beraten werde, so Gemeindesprecher Elmar Gasten: „Die Gemeinde bevorzugt nach wie vor eine einheitliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h.“ Eine Umfrage, die FDP-Fraktionschef Stephan Kunz auf Facebook startete, ergab gestern, dass sich acht Prozent der 257 Abstimmer den Status Quo mit 40-30-40-30-Wechsel wünschen, die anderen 92 Prozent aber durchgängig Tempo 40 mit der Beschränkung auf Tempo 30 vor der Kita.

Als die Ortsumfahrung mit der Bundesstraße 59 n fertig gestellt worden war, war die Venloer Straße 2009 zur Gemeindestraße zurückgestuft worden. Eine Arbeitsgruppe hatte Möglichkeiten vorgeschlagen, die Straße umzugestalten, u.a. mit verbreiterten Gehwegen, so dass dort eine Tempo-30-Zone hätte errichtet werden können. Gegen einen Komplettumbau hatten sich die Anwohner ausgesprochen, weil sie hohe Anliegerbeiträge befürchteten. Aber auch die „kleine Lösung“ kam nicht zustande, so Gasten: „Laut Kommunalabgabengesetz des Landes hätten sich die Anwohner an der Finanzierung der Baumaßnahmen beteiligen müssen. Da sie dies ablehnten, wurde das Konzept nicht realisiert.“