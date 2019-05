Veranstaltung in Rommerskirchen : Erstes ökumenisches Gemeindefest

Rommerskirchen Am Sonntag, 12. Mai, richten Katholiken und Protestanten zum ersten Mal ein gemeinsames Gemeindefest aus. Pfarrer Thomas Sitzer spricht von einem Meilenstein.

Bis der Protestantismus im einst durchweg katholisch geprägten Gebiet der heute Gemeinde Rommerskirchen Fuß fassen konnte, dauerte es nach Beginn der Reformation mehr als 400 Jahre. Gab es evangelische Christen am Gillbach lediglich in Einzelexemplaren, entstand 1955 mit der Frixheimer Kreuzkirche das erste protestantische Gotteshaus. Erst 1961 bildete sich eine eigenständige evangelische Gemeinde. Gemessen daran verliefen die Fortschritte in Sachen Ökumene geradezu in Windeseile: Einer der bisherigen Höhepunkte steht kommenden Sonntag, 12. Mai, bevor, wenn die evangelischen Christen gemeinsam mit der katholischen Gemeinde St. Peter am Eckumer Grünweg das erste ökumenische Gemeindefest überhaupt feiern.