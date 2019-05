SPD in Rommerskirchen : Kammerevert sprach im „Dom-Eck“ zur Europapolitik

Die Europaabgeordnete Petra Kammerevert. Foto: Christoph Kleinau

Rommerskirchen Auch für politisch Interessierte ist das Europäische Parlament nach wie vor das am wenigsten bekannte, zu dessen Wahl sie ihre Stimme abgeben dürfen. So gesehen war die Diskussion mit der SPD- Europaabgeordneten Petra Kammerevert in der Gaststätte Dom-Eck eine überaus informative Angelegenheit.

Koalitionen nämlich gibt es im EU-Parlament nicht, wechselnde Mehrheiten sind keine Seltenheit, während im Zweifel Konservative und Sozialisten „immer eine Mehrheit haben“, wie die am 26.Mai auch in Rommerskirchen zur Wahl stehende und seit 2009 im Europaparlament agierende Politikerin aus Düsseldorf berichtete. Sozialdemokraten und Sozialisten können bei Fragen, die die Bürgerrechte beträfen, nicht selten ebenso auf die linken wie die liberalen Abgeordneten zählen.