Zukunftsagentur Rheinisches Revier : Tagebau-Anrainer-Kommunen fordern Mitsprache in der Zukunftsagentur

Rhein-Kreis Es zeichnet sich die Regelung ab, dass die ZRR durch das Land NRW mit der Verteilung der Fördermittel für den Strukturwandel beauftragt wird. Die maßgeblich vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen fühlen sich aber bisher in der ZRR nicht ausreichend berücksichtigt und beteiligt.

Die 19 Bürgermeister der Tagebauanrainerkommunen haben sich am Montag getroffen und ihr Mitspracherecht in der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) eingefordert. Auf einen Sitz im Aufsichtsrat der ZRR hofft auch der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens. Er sagt: „Wir wollen unsere Forderungen direkt anbringen. Wir sind die Betroffenen.“ Es reiche nicht, dass die Kommunen nur über den Rhein-Kreis bzw. den Landrat des Rhein-Erft-Kreises das Stimmrecht in der ZRR hätten. Allerdings weiß Zillikens auch, dass nur fünf der insgesamt 19 Anrainerkommunen Sitze in der ZRR erhalten sollen. Zwar wird in Jüchen im Juni die nächste Sitzung der 19 Anrainer-Bürgermeister anberaumt, wie Zillikens schon avisiert. Er sagt aber auch: „Daraus lässt sich noch nicht ableiten, dass wir für Jüchen auch das Stimmrecht in der ZRR bekommen werden.“