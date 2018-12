Kabarettreihe: Kulturcafé Eckum bietet Humor im Sechserpack

Mit Wilfried Schmickler tritt in der neuen Kabarettsaison im Kulturcafé am Eckumer Grünweg ein Hochkaräter der Szene vors Rommerskirchener Publikum. Foto: Blazy, Achim (abz)

Eckum Wilfried Schmickler macht es möglich: Dank seines Sonderprogramms gibt es in der beliebten Veranstaltungsstätte im neuen Jahr sechs Kabarettabende. Einige Künstler feiern in Rommerskirchen Premiere.

Eigentlich stand das Programm des Kulturcafés für 2019 bereits fest, als Walter Grubert auf eine Anfrage hin ein Angebot erreichte, das man halt nicht ablehnen kann. Die Kabarettfans werden in der 2019 anstehenden 29. Saison des Kulturcafés daher sechs statt der üblichen fünf Vorstellungen erleben können. Damit nicht genug: Der zusätzlich auftretende Gast wird nämlich kein Geringerer als Wilfried Schmickler sein, der seit Jahrzehnten in der ersten Liga des deutschsprachigen Kabaretts spielt. „Kein Zurück“, lautet der Titel seines aktuellen Programms, das er einem „Deutschland im Aufbruch“ entgegen setzt.

Weil es für ihn kein zurück gibt, hat Schmickler schon einmal in die Zukunft geschaut und berichtet dem Publikum davon, was er da alles so gesehen hat. Auftreten wird er im Saal des evangelischen Gemeindezentrums am 30. August 2019. Starten wird das Kulturcafé im kommenden Jahr am 8. März mit dem Auftritt von Mathias Tretter und dessen Programm „Pop“. Dieses besteht nicht zuletzt aus einem intensiven Dialog mit seinem alter ego „Ansgar“, der sich in „breidesdem Fränggisch“ mit der Politik und anderen wichtigen Lebensfragen auseinandersetzt – ultracool und ganz gern auch ein wenig bekifft.