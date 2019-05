Rund um St. Peter Rommerskirchen : Ökumenische Fest-Premiere geglückt

Rommerskirchen Zum ersten Mal veranstalteten die katholische und die evangelische Gemeinde ein gemeinsames Gemeindefest.

Gelebte Ökumene wird in Rommerskirchen bereits seit Jahren großgeschrieben. Jetzt setzten die katholische und die evangelische Gemeinde mit dem ersten ökumenischen Gemeindefest rund um den Kirchturm von St. Peter einen weiteren Meilenstein. Im kommenden Jahr soll die zweite Auflage dann um die Samariterkirche stattfinden, allerdings am ersten Sonntag im Mai. „In diesem Jahr mussten wir auf den zweiten Sonntag ausweichen, da in der vergangenen Woche das Tambourcorps sein 90-jähriges Bestehen feierte. Nun ist der Termin auf den Muttertag gefallen – wir freuen uns, dass dennoch so viele Besucher gekommen sind“, sagte Margret Velder vom Organisationsteam.