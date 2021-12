Kriegsreste in Rommerskirchen : Kampfmittelräumdienst entschärft zwei Panzergranaten am Steinbrink

Eckum Die Sprengkörper waren in der Nähe der neu angelegten Brücke bei dem Wohngebiet entdeckt worden. Bewohner mussten vorübergehend in ihren Häusern bleiben.

Am 1. März 1945 hatte Rommerskirchen seinen schwersten Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs erlebt. Die Kampfflugzeuge der US-amerikanischen Air Force zerstörten unter anderem etwa 50 Häuser und das Schiff der katholischen Kirche St. Peter; rund 140 Zivilisten starben. Auch zu anderen Zeiten, etwa wenige Tage zuvor und ebenso Ende Mai 1942, als britische Bomber angegriffen hatten, waren Bomben am Gillbach gefallen. Und immer noch stecken gefährliche Überbleibsel dieser Schreckenszeit im Rommerskirchener Boden. Das zeigte sich am Mittwoch erneut: Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf musste am Vormittag am Steinbrink zwei Panzergranaten sprengen. Wie die Gemeinde mitteilte, waren die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unweit der neu angelegten Brücke am Steinbrink gefunden worden.