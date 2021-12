Aktion in Vanikum : Der Nikolaus machte viele Kinder glücklich

Rommerskirchen 110 Kinder wurden bei einem Straßenumzug zum Strahlen gebracht. Der vom Förderverein organisierte Umzug ist jedes Jahr ein Highlight. Wie der Nikolaus in diesem Jahr von den Kleinen begrüßt wurde.

Um den Kindern in Vanikum auch in diesem Jahr wieder eine Freude zu bereiten, zog der Nikolaus mit seinen Elfen am 5. Dezember um 16 Uhr durch die Straßen. Das Klingeln von Glocken kündigte ihn im Vorfeld an, damit die Kinder sich entsprechend anziehen konnten.