BGV Radevormwald hat eingeladen : Die Müngstener Brücke im Detail

Radevormwald Achim Stillger hielt auf Einladung des Bergischen Geschichtsverein Radevormwald einen kurzweiligen und detaillierten Vortrag zum Bau der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands.

Achim Stillger hat seinen Vortrag über die Müngstner Brücke schon zwölf Mal gehalten, aber immer noch gibt es zahlreiche Anfragen für den Einblick in die Planung und den Bau der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands. Eigentlich sollte der Referent aus Wermelskirchen bereits im Herbst 2020 nach Radevormwald kommen, um seinen Vortrag zu halten, doch aufgrund der Pandemie wurde die Veranstaltung verschoben.

Als die Mitglieder der Bergischen Geschichtsvereins (BGV) Radevormwald am Freitag im Mehrzweckraum zusammenkamen, um Achim Stillger endlich zu begrüßen, war die Corona-Lage wieder sehr angespannt. „Nachdem sich die Infektionszahlen stark erhöht haben, haben wir hin und her überlegt, ob wir die Veranstaltung durchführen“, sagte Hans Golombek, der Vorsitzende des BGV in Radevormwald. Mit genug Abstand zueinander und unter Berücksichtigung der 2G-Regel konnten die Zuhörer allerdings empfangen werden.