„Booster-Sonntag“ in Rommerskirchen : Apothekerin und Verwaltung helfen beim Impfen

Eine Apothekerin aus Nettesheim half beim Aufziehen der Spritzen. Foto: Offermann Foto: Marcel Offermann

Rommerskirchen Auch am zweiten „Booster-Sonntag“ im Testcenter an der Otto-Lilienthal-Straße war die Resonanz riesig: Mit knapp 600 Impfungen (in gut 30 Fällen handelte es sich um Erstimpfungen) wurde sogar der eine Woche zuvor erzielte Wert übertroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Impfungen wurden von gerade einmal zwei vom Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss beauftragten Ärzten aus Essen vorgenommen, denen ein Vertreter des Kreisgesundheitsamts und die Nettesheimer Apothekerin Petra Quodt zur Seite standen – wobei letztere zwecks Vorbereitung der Impfspritzen auch ihren Mann Markus als Verstärkung gewinnen konnte. Personalausfall seitens des Kreises führte dazu, dass Bürgermeister Martin Mertens zusätzlich ein Team von freiwilligen Helfern aus der Gemeindeverwaltung der Feuerwehr wie der SPD-Fraktion rekrutieren musste – was binnen kurzem gelang.

„Von der Impfbereitschaft vieler Menschen bin ich auch diesmal sehr beeindruckt“, sagte der Rathauschef nach Abschluss der Aktion, bei der das „Team Rommerskirchen“ mit gut einem Dutzend Mitstreitern vertreten war. Auch der Unternehmer Jianpeng Hu an, der seine Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße für die Impfaktion zur Verfügung stellt hatte, war mit dabei. Eigensetzt wurden die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson.

(mvs)