Personalien in Rommerskirchen : Frauenpower im Gemeinde-Rathaus

Susanne Garding-Maak, Martin Mertens (v.l.) und Michael Meisen (Personalamt/r.) gratulierten Nicole Musiol und Katharina Thome (2. v.r.). Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Nicole Musiol und Katharina Thome übernehmen neue Leitungsaufgaben. Auch viele andere wichtige Positionen in der Verwaltung sind inzwischen mit Frauen besetzt.

Frauen in Führungspositionen: Das, womit sich manche Unternehmen, Parteien und andere Verwaltungen immer noch schwer tun, ist in Rommerskirchen kein Problem. Susanne Garding-Maak fungiert nicht nur als Kämmerin und Leiterin des Dezernates II, sondern auch als Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Martin Mertens. Auch diverse Fachbereiche werden von Frauen geleitet, und der neueste Zuständigkeitswechsel bringt zwei weitere Damen auf wichtige Positionen: Nicole Musiol und Katharina Thome. Nicole Musiol leitet jetzt den Fachbereich Kunst und Kultur, Untere Denkmalbehörde, Archiv und Ehrenamt Rommerskirchen, Katharina Thome steht nun dem Bürgermeisterbüro vor. Wie die Gemeinde mitteilt, ist der Aufgabenwechsel seit 1. Juli durch die entsprechenden Urkunden besiegelt, also „amtlich“.

Das Bürgermeisterbüro hatte lange Zeit Nicole Musiol geleitet. Ihr Amt als Gleichstellungsbeauftragte, das sie seit ihrem Dienstantritt bei der Gemeinde am 1. April 2003 wahrnimmt, füllt sie weiterhin aus. Ihre neue Stellvertreterin ist Katharina Thome.

Katharina Thome ist seit 1. September 2016 bei der Gemeinde tätig, wo sie im Juli 2019 ihre Ausbildung als Verwaltungsangestellte beendete. Am 9. Juni bestand sie am Studieninstitut Mönchengladbach die Prüfung zur Verwaltungsfachwirtin mit ausgezeichneten Leistungen. „Ich fühle mich der Gemeinde sehr verbunden und freue mich auf die mit meiner neuen Position verbundenen Aufgaben“, sagte die 24-Jährige freudestrahlend. In ihrer Freizeit ist Thome sportlich aktiv, geht gern ins Fitnessstudio und zählt neben dem Stand-up-Paddling das Joggen zu ihren Hobbys. Im Urlaub zieht es sie am liebsten in südliche Gefilde und dort in jedem Fall in Strandnähe.

Nicole Musiol ist mit den internen Abläufen im Rathaus seit zwei Jahrzehnten vertraut und kennt sich daher auch in ihren neuen Tätigkeitsfeldern bestens aus. So organisiert sie etwa Kunst-Events wie die Winterausstellung, hat aber auch sehr gute Kontakte zu den Vereinen: Als Vertreterin der Gemeinde gehört sie seit 2003 dem Vorstand des ein Jahr zuvor gegründeten Partnerschaftskomitees Mouilleron le Captif an und war bei vielen Reisen in die Vendée dabei. Auch privat ist Frankreich ein bevorzugtes Reiseziel. Fotografieren ist eines ihrer größten Hobbys. „Ich bin nach meinen bisherigen Erfahrungen in meinem neuen Tätigkeitsbereich sicher, dass dieser genauso interessant und abwechslungsreich ist wie mein bisheriger.“ Bürgermeister Martin Mertens meint: „Mit diesem Zuständigkeitswechsel konnten wir nichts falsch machen.“

(ssc)