Ökologie : Rheurdt sucht Klimaschutzmanager

Rheurdt Die neue Stelle soll auch das Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement umfassen und wird als Stabsstelle des Bürgermeisters besetzt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 5. August.

Aufgrund von organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung ist die Stelle „Klimaschutzmanagement“ in der Gemeinde Rheurdt seit Juni diesen Jahres nicht mehr besetzt. Hintergrund: Ralf Spengel, der diesesn Posten bisher besetze, ist mittlerweile neuer Kämmerer der Gemeinde. Bei der Sitzung des Hauptausschusses wurde der 54 alte Sevelener einstimmig gewählt.

Eine in der Vergangenheit erfolgte interne als auch externe Stellenausschreibung für das Klimaschutzmanagement mit 19,5 Wochenstunden blieb ohne Ergebnis geblieben. Der Hauptausschuss und der Ausschuss für Gemeindeentwicklung Klimaschutz und Digitalisierung empfahl dem Rat daraufhin zu beschließen, dass die Stelle „Klimaschutzmanagement“ zu einer Stelle für „Klimaschutz-, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement“ mit zukünftig 30 Wochenstunden weiterentwickelt werden sollte. Aus dem Abschlussbericht zur „Fokusberatung Klimaschutz“ ergab sich die Empfehlung zur Etablierung eines Mobilitätsmanagements bei der Gemeinde Rheurdt. Die zusätzlichen Personalkosten hierfür würden sich laut Abschlussbericht auf rund 10.000 Euro pro Jahr belaufen. Dieses entspricht in etwa einem zusätzlichen Personalbedarf von 5,5 Wochenstunden.

Die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie durch einen externen Dienstleister würde nach Ermittlung der Verwaltung Kosten in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro verursachen – ohne die eigenen Personalkosten für die Zuarbeit zu berücksichtigen. Für die Erstellung einer solchen Strategie wäre für deren Umsetzung Personal in der Verwaltung vorzuhalten.

Die Verwaltung war daher der Auffassung, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ von Beginn an direkt in der Verwaltung und ohne einen externen Dienstleister zu bearbeiten. „Daher entschied der Rat, in die bisherige Stelle Klimaschutzmanagement sowohl das Mobilitätsmanagements als auch Nachhaltigkeitsmanagements zu integrieren und die Stelle von 20 auf 30 Stunden zu erhöhen.