Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn : 140.000 Kilometer für das Klima

Bürgermeister Ralf Köpke rührte zu Beginn der Aktion zusammen mit Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde (links) sowie Schülerinnen und Schülern die Werbetrommel. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Drei Wochen lang traten 864 Neukirchen-Vluyner beim Stadtradeln kräftig in die Pedale. Die Stadt liegt damit im kreisweiten Ranking auf Platz sieben. Die Ehrungen der besten Radler sollen nach den Sommerferien stattfinden.

Die siebte Runde Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn ist erfolgreich zu Ende gegangen: Neukirchen-Vluyn erradelte in diesem Jahr insgesamt 141.473 Kilometer. 864 Radlerinnen und Radler in 54 Teams hatten sich beim diesjährigen Stadtradeln vom 8. bis 28. Mai beteiligt. Das von Bürgermeister Ralf Köpke zu Beginn der Aktion erklärte Ziel, die 1000er-Marke knacken zu wollen, konnte leider nicht erreicht werden. Trotzdem gab es eine Steigerung: Im Vergleich zum vergangenen Jahr waren 88 aktive Radlerinnen und Radler mehr unterwegs – die dadurch erradelten Kilometer stiegen 2022 sogar um ganze 30.000 Kilometer.

Über diese Leistung freut sich auch das Klima: Mehr als 21 Tonnen CO 2 haben die Radlerinnen und Radler der Stadt Neukirchen-Vluyn vermieden, ein toller Erfolg. Die meisten Kilometer in Neukirchen-Vluyn schaffte in diesem Jahr das Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG). Mit insgesamt 23.595 Kilometern gelangte die Schule auf Platz 1 der besten Teams. Das Team Pelikan belegt mit 13.137 Kilometern den zweiten Platz. Den dritten Platz erlangte das Unternehmen Trox mit 9273 Kilometern.

Info Netzwerk Klima-Bündnis Stadtradeln Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO 2 -Emissionen zu senken. Klima Das Klima-Bündnis ist ein 1990 gegründetes Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet haben, das Weltklima zu schützen.

Besonders erfreulich war auch die rege Teilnahme der Neukirchen-Vluyner Schulen. Klassen der Gesamtschule Niederberg, des Julius-Stursberg-Gymnasiums, der Antoniusschule und der Pestalozzi-Schule haben sich untereinander gemessen. Berücksichtigt wurden dabei allerdings nur die Klassen, die die Kilometer aller Schülerinnen und Schüler und maximal einer Lehrperson erfasst hatten.

Im Kreis Wesel gab es in diesem Jahr insgesamt 14.038 aktive Radlerinnen und Radler. Diese fuhren im Aktionszeitraum ganze 2.197.203 Kilometer mit dem Rad. Aktuell belegt der Kreis Wesel Platz drei in NRW, im bundesweiten Städte- und Kreisranking Platz sechs. Da jedoch viele Kreise und Städte noch in einem individuell wählbaren Zeitraum bis Ende September radeln werden, heißt es, noch einige Zeit auf das bundesweite Endergebnis zu warten. Die Stadt Neukirchen-vluyn liegt im kreisweitem Ranking auf Platz sieben, hinter Städten wie Moers und Rheinberg.

Die diesjährige Preisverleihung der besten Neukirchen-Vluyner Stadtradlerinnen und -radler soll nach den Sommerferien Ende August stattfinden. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden rechtzeitig durch die Stadtverwaltung informiert, teilt diese mit. Vor Ort wird dann die Ehrung der besten Klassen stattfinden.