Mobilität im Kreis Wesel : Elektroautos auf dem Vormarsch

Kreis Wesel In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Elektroautos innerhalb eines Jahres verdoppelt. Weg von Benzin und Diesel, hin zu alternativen Antriebsarten – ein Trend, der sich auch im Kreis Wesel widerspiegelt.

(juha) Der klare Trend zum Elektro-Fahrzeug ist nicht mehr zu übersehen. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Elektroautos innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Landesbetriebs Information und Technik (IT NRW) hervor und gilt auch für den Kreis Wesel .

Den Daten zufolge waren am 1. Januar 2022 in Nordrhein-Westfalen 10,4 Millionen und damit 0,6 Prozent mehr Personenkraftwagen (Pkw) für den Straßenverkehr amtlich zugelassen als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand von Ergebnissen des Kraftfahrtbundesamtes mitteilt, entfielen damit 21,5 Prozent aller im Bundesgebiet zugelassenen Pkw auf NRW. 6,8 Millionen der in NRW zugelassenen Pkw wurden mit Benzin (65,7 Prozent), 2,9 Millionen mit Diesel (28,1 Prozent) und 136.735 mit Gas angetrieben (1,3 Prozent). Der Bestand von Personenkraftwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb erreichte mit zusammen 506.563 Fahrzeugen einen Anteil von 4,9 Prozent an der Gesamtzahl der Pkw in NRW.