Notstand in Langenfeld : Personalausfall in der Verwaltung

Langenfeld Wegen Krankheit und Urlaub bleiben derzeit einige Stellen in Langenfeld verwaist. Nicht betroffen ist ausdrücklich das Bürgerbüro.

Völlig entspannt können sich die Besucher des Bürgerbüros zurücklehnen. „Wer auf die Schnelle noch einen Ausweis benötigt, kann an den Nichtmarkt-Tagen einfach vorbeischauen. Eine Terminsabsprache ist nicht nötig“, erläutert Voss. Nur an Markttagen könnte es etwas voller werden. Wer also seine Ausweise verlängern lassen muss, kann das auch kurzfristig erledigen. „Natürlich kommen dann die Fristen der Bundesdruckerei für die Erneuerung dazu. Aber das liegt nicht in unseren Händen.“ Bei einer Notausstellung, um in den Urlaub fahren zu können, gehe es in Langenfeld sicher schneller als in so manch einer großen Kommune, weil es eben keine Terminprobleme im Bürgeramt gibt. „Wir versuchen immer, für die Bürger da zu sein.“