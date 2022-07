Schwerer Unfall an der Kreuzung Feldhausen/Winkel : Junge missachtet Vorfahrt

Langenfeld Nach einem Unfall mit einem Auto ist am Dienstagmittag ein 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt in ein Langenfelder Krankenhaus eingeliefert worden.

() Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmittag, 5. Juli, ein 13 jähriger Junge aus Langenfeld nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge will der Junge gegen 12.45 mit seinem schwarzen Mountainbike der Marke Rose von der untergeordneten Straße Feldhausen in Wiescheid nach links in die Straße Winkel abbiegen. Dabei übersieht er nach eigenen Angaben den anthrazitfarbigen PKW Opel Antara eines 73-jährigen Mannes aus Langenfeld. Der fährt auf der vorfahrtberechtigten Straße in Richtung Tiefenbruchstraße.