Veener Ferienlager : Krähenkinder im Schwarzwald

Die Vorfreude wächst mit jedem Tag. Die Veener Ferienkinder fahren am Samstag wieder ins Lager. Diesmal geht's mit dem Zug in den Schwarzwald.

Alpen Am Samstag startet das 45. Veener Ferienlager. Das ganze Dorf fiebert mit. Örtliche Landwirte liefern die Basis für eine leckere und gesunde Verköstigung. Trotz noch nicht beendeter Pandemie herrscht im Betreuer-Team große Zuversicht.

Im Krähendorf kann man‘s kaum noch erwarten. Am kommenden Samstag, 9. Juli, heißt es für die Veener Ferien-Kinder endlich wieder: „Auf geht’s!“. Diesmal nach Münstertal in den Schwarzwald. Dort findet das 45. Veener Ferienlager statt. Nach dem Reisesegen in der Kirche St. Nikolaus fahren die Kinder, die zum Lager angemeldet worden sind, mit der Bahn in den für gewöhnlich sonnigen Süden der Republik, während ihre Koffer und das gesamte Material bereits im Vorfeld auf einem Lkw und mit Kleinbussen an den Ferienort transportiert worden sind, berichtet Lagerleiter „Krolli“ Michael van Beek.