Wirtschaft im Vergleich : Standortranking: Monheim auf Rang 265

Viele Unternehmen siedeln sich im Monheimer Rheinpark an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Monheim erreicht in der aktuellen Version des „Standortrankings Deutschlands – Städte im Wirtschaftscheck“ Platz 265, die Stadt ist seit der letzten Auswertung einen Platz aufgestiegen.

Sie rangiert damit bei den NRW-Städten zwischen Frechen (262) und Greven (270). Das Ranking geht der Frage nach, welchen Stellenwert die Städte hinsichtlich von Mittelstand, Familienunternehmen, Auslandsunternehmen oder Investoren haben. Die Deutsche Wirtschaft hat dafür 3802 Orte in Deutschland analysiert und nach ihrer Bedeutung gewichtet.

Das Standortranking erscheint dreimal jährlich, um die dynamischen Entwicklungen in der Unternehmenslandschaft abzubilden. Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Geschäftszahlen und Bewertungen von Unternehmen. In verschiedener Gewichtung wurden die Anzahl der Unternehmen aus den unterschiedlichen Gattungen sowie verschiedene kumulierte Kennziffern in einen Scoringwert für jede Stadt umgerechnet: