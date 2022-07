Stadtbibliothek Langenfeld : Erstes Plaudersofa in Langenfeld

Langenfeld Das Plaudersofa in der Stadtbibliothek lädt dazu ein, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und so den Austausch zwischen Jung und Alt zu fördern.

(og) Das teilt die Bibliothek mit. 2018 wurde die erste „chat bench“ in England aufgestellt. Mittlerweile gibt es Plauderbänke auch in Europa und Amerika. Es geht darum, den Austausch zu fördern und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Corona-Krise habe im Alltag einiges auf den Kopf gestellt. Vieles was vorher selbstverständlich war, rückte in den Hintergrund. Ein großes Thema kam auf: „Einsamkeit“. Die Anzahl junger Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum einsam fühlten, ist gestiegen. Angelehnt an die Idee der Plauderbank, steht im Wohnzimmerbereich der Stadtbibliothek nun ein Plaudersofa.