Monheim : BTSC feiert 125-jährige Sportgeschichte in Baumberg

Monheim Bis der BTSC der Verein wurde, den die Baumberger heute kennen, vergingen viele Jahrzehnte. In diesem Sommer lädt er zum großen Jubiläumsfest ein.

Dieser Verein trug nun den Namen „Turn- und Sportverein 1897 Baumberg“. 1970 wurde der Verein in „Turn- und Sportgemeinde Monheim-Baumberg 1897 e.V.“ (TUS) umbenannt. Im November 1981 verließen 40 Sportler aus Verärgerung über die Vorstandsarbeit den Verein und gründeten den „Baumberger Ski- und Sport-club 1981“ (BSSC). Beide Vereine haben sich 25 Jahre lang in hervorragender Weise um den Sport in Baumberg verdient gemacht. Am Samstag, den 13.05.2006 kommt es zur Fusion von TUS und BSSC mit dem neuen Vereinsnamen „Baumberger Turn- und Sportclub 1897“ (BTSC).

Sport getrieben wurde zuerst auf Wiesen und im Festsaal der Gaststätte Hardt (Herkenhoff), besser bekannt in Baumberg unter dem Namen „Rheinischer Hof“. Erst ab 1956 konnte der Verein die neu errichtete Turnhalle auf dem Gelände der katholischen Volksschule an der Monheimer Straße (Kniprode Schule) mitbenutzen. Erst im Jahre 1961 wurde beschlossen, Frauenturnen im Verein anzubieten. Bis dahin waren die aktiven Vereinsmitglieder fast ausschließlich Männer.

Die vergangenen 125 Jahre möchte der Verein mit seinen Mitgliedern und geladenen Gästen am Sonntag, 21. August, ab 11 Uhr auf dem Sportgelände am Waldbeerenberg feiern. Angeboten werden verschiedene Auftritte der Abteilungen (u.a. Line Dance, Kinderturnabteilung), eine Hüpfburg und das Spielmobil der Stadt Monheim für unsere kleineren Mitglieder, Speisen und Getränke und als Höhepunkt am Nachmittag ein Fußballspiel unserer Oldie-Kicker gegen die Traditionsmannschaft der Fortuna 95 Düsseldorf. Mitglieder können sich hierzu telefonisch, per E-Mail oder in der Geschäftsstelle anmelden.