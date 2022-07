Sommeraktionen in Neukirchen-Vluyn : Wildkräuter bestimmen und in die Ernährung einbauen

Neukirchen-Vluyn Fitness, ein Betriebsbesichtung und ein Workshop über Wildkräuter stehen in der dritten Ferienwoche auf dem Programm, welches das Stadtmarketing wöchentlich vorstellt. Anmeldungen sind noch möglich.

Los geht es am Dienstag, 12. Juli, um 18 Uhr. Dann startet der Kursus „Gemeinsam fit und beweglich mit Smovey-Ringen“. Der Kursus umfasst insgesamt vier Termine. Die Smovey-Ringe werden zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist es möglich, die Ringe in der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn mit einem Nutzerausweis oder Tagesausweis für maximal 14 Tage auszuleihen. Trainiert wird am Missionshof vor der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn. Zu einer Betriebsführung lädt die VHS in Kooperation mit dem Neuem Evangelisches Forum Kirchenkreis Moers am Mittwoch, 13. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr in das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof.

Ein Wildkräuterkurs für Einsteiger inklusiver Zubereitung findet am Freitag, 15. Juli, statt. Wildkräuter sind wahre Wunderwerke der Natur. Sie bieten eine Fülle an gesundheitsfördernden Eigenschaften und stehen uns jederzeit frei zur Verfügung. In dem rund dreistündigen Workshop erhalten die Teilnehmenden grundlegende Wildkräuterkenntnisse. Auf einer Wildkräuterwanderung durch den Garten der Holistic Academy wird ihnen gezeigt, wie sie einige der wichtigsten heimischen Wildkräuter bestimmen und von ihnen profitieren können.Anschließend werden gemeinsam drei alltagstaugliche Rezepte mit Wildkräutern zubereitet.