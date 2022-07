Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn : Weltmusik zum Feierabendmarkt

Michael van de Locht (Bild) wird mit Tim Kolter musizieren. Foto: Stadt NV

Neukirchen-Vluyn Der gemütliche Treff am Donnerstagabend auf dem Vluyner Platz hat sich in Neukirchen-vluyn etabliert. Am 14. Juli wird für den Gaumen und für die Ohren einiges geboten.

Der nächste Feierabendmarkt steht an: Am Donnerstag, 14. Juli, rückt in der Zeit von 16 bis 21 Uhr auf dem Vluyner Platz der Genuss in den Vordergrund. Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgt die Caffé Ape die Besucher mit feinen Kaffeespezialitäten, ein Getränkewagen hält gekühlte Getränke bereit. Der Samannshof bietet Weingenießern einen feinen Tropfen. Apfelgarten Heckes hat Gutes rund um den Apfel im Angebot, Alinas Gourmetwerkstatt lockt mit Feinkost und Snacks to go, Bears Streetfood mit hausgemachten Burger. Crêpes sind ebenso im Angebot wie Gutes von Autentico, wo Niederrhein auf Kalabrien trifft.

Auch Mrs. Cottage bietet Feines für den Gaumen und Schönes für Zuhause. Kinder können das beliebte Diamant Painting bei Anja Kniemeyer erhalten. Wie immer beteiligen sich viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee mit erweiterten Öffnungszeiten.