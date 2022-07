Brauchtum in Rommerskirchen : Frixheim feiert mit seinen Majestäten Niclas I. und Nina

Frixheim Vier Tage lang gibt es ein buntes Programm. Im Mittelpunkt stehen die Majestäten, die coronabedingt lange auf diese Zeit warten mussten.

In Frixheim steht das 103. Schützen- und Heimatfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft bevor – und gleich am ersten Tag geht es in die Vollen: Denn am heutigen Freitag ab 20 Uhr steht im Schützenzelt an der Frixheimer Straße der Partyabend unter dem Motto „Kölsche Beats Frixheim“ auf dem Programm. Mit Bands, die Stimmung versprechen: Miljö und Upload spielen zum Tanz auf. Der Eintritt kostet 15 Euro. Bereits um 14.30 Uhr gibt es den ersten Umzug des Tambourcorps „Unitas“, um 18 Uhr werden die Majestäten Niclas I. Janssen und Königin Nina abgeholt, um 19 Uhr ist Fassanstich. Als Prinzessin amtiert Sarah Berg, als Edelknabenkönigin Malena Müller.