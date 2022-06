Vandalismus in Rommerskirchen : Unbekannte beschädigten mindestens zwölf Gräber

Rommerskirchen Es ist eine der schlimmsten Formen von Vandalismus, die man sich nur vorstellen kann. Unbekannte haben Gräber auf einem Friedhof in Rommerskirchen beschädigt.

Unbekannte beschädigten mehrere Gräber auf einem Friedhof an der Straße "Am Teebaum" in Rommerskirchen. Wann? In der Zeit von Freitag, 24. Juni gegen 21.30 Uhr, bis Samstag, 25. Juni gegen 11.30 Uhr.