Internationale Top-Athleten : Para-Heimspiel des TSV Bayer verspricht Gänsehaut-Momente

Leverkusen Freitag und Samstag treten internationale Stars und Talente der Para-Leichtathletik beim TSV Bayer Leverkusen in Manfort an. Dabei sollen auch einige Weltrekorde fallen.

Für Topsport, familiäre Atmosphäre, Inklusion und Talentförderung war das Integrative Sportfest im Manforter Stadion jahrelang bekannt. Seit der Pandemie heißt das Event Para-Leichtathletik Heimspiel – und ist in der dritten Auflage noch professioneller geworden. „Zusammen mit Bayer 04 können wir in diesem Jahr erstmals einen Livestream für Daheimgebliebene anbieten. Wir hoffen aber natürlich, dass so viele Menschen wie möglich den Weg ins Stadion finden“, sagt Parasport-Geschäftsführer Jörg Frischmann und schwärmt: „Wenn Markus Rehm weit über acht Meter springt, Johannes Floors als schnellster Mensch der Welt ohne Beine unterwegs ist oder unsere Talente teilweise zum ersten Mal mit einer Prothese rennen – diese Gänsehaut-Momente sollte man sich nicht entgehen lassen.“ Und am Ende des Heimspiels gibt es noch einen besonderen Wettkampf: Die einst extrem erfolgreiche 4x100-Meter-Amputierten-Staffel wird den Weltrekord angreifen, der als einziges in ihrer Erfolgsbilanz noch fehlt.