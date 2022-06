Ferien-Workshop mit Profis : Skaten lernen von Profis

Rommerskirchen Zum fünften Mal findet in Rommerskirchen ein Skateboard-Ferienworkshop statt. Kindern soll Spaß an der Bewegung, aber auch Selbstbewusstsein vermittelt werden. Organisation und Finanzierung hat die Gemeinde gemeinsam mit Westenergie übernommen.

Der Skate-Workshop in den Sommerferien wurde von der Gemeinde Rommerskirchen in Kooperation mit Westenergie und der Initiative „skate-aid“ aus Münster schon zum fünften Mal seit 2018 organisiert. Die Gemeinde und Westenergie hat die Kosten für den zweitägigen Workshop übernommen, sodass er für die teilnehmenden Kinder kostenfrei ist. Westenergie, die unter anderem kulturelle und soziale Projekte im Westen unterstützt, führt den Workshop in mehr als 30 Kommunen durch. Bürgermeister Martin Mertens gab den Startschuss für den Workshop. Das Skaten ist ihm nicht unbekannt: „Ich habe das natürlich in den frühen 90ern probiert, war aber nie ein Profi. Ich mag die Mischung aus Bewegung, Geschicklichkeit und etwas gemeinsam tun beim Skaten“, verrät er. „Skate-aid“ mit ihrem legendären Gründervater Titus Dittmann kennt er noch aus seiner Studienzeit in Münster. Den Verein „Skate-aid“ gibt es seit 2009, er fördert in 18 Ländern weltweit gemeinnützige Projekte, die Kindern vor Ort Freude durch die Skateboard-Kultur vermitteln. „Skate-aid“ baut Skateparks und bietet -Workshops an.