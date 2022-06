Was Interessierte zum Event wissen müssen : Kartenverkauf für das Oktoberfest beginnt ab sofort

Wesel Vom 30. September bis zum 2. Oktober findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Oktoberfest in einem riesigen Zelt statt. Was der Eintritt kostet und wie das Rahmenprogramm aussieht.

Das Rennen ist eröffnet: Ab sofort können im Vorverkauf die Karten für das Weseler Oktoberfest erworben werden. Gut 1500 feierlustige Leute passen ins Zelt. Wer in der Aue dabei sein will, sollte sich sputen. Bekanntlich sind die Partytage sehr beliebt. Das gilt nach zweijähriger Abstinenz wegen der Corona-Pandemie nun um so mehr.

Den Auftakt am Freitag ab 20 Uhr bestreitet die Stimmungsband Q5 New Style aus den Niederlanden. Bajuwarisch zünftig wird’s am Samstag ab 17 Uhr mit der Gaudi-Kapelle Die Schmalzler. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr den traditionellen Wies’n-Brunch mit einem Büfett, das im Preis von 19,50 Euro enthalten ist. Für die Musik sorgen wieder Die Schmalzler. Ab etwa 15 Uhr dürfte am Sonntag das Schützenwesen im Mittelpunkt stehen. Denn dann feiert der Schützenverein Vorm Brüner Tor in dem Zelt sein sein 100-jähriges Bestehen. Zu den geladenen Gästen gehören die anderen Weseler Schützenvereine, deren Mitglieder vom Großen Markt in die Aue ziehen werden.