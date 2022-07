Unwetter über Mönchengladbach : Kurz und heftig – zahlreiche Sturmschäden

Mönchengladbach Um 18.17 Uhr lief am Donnerstagabend die erste Unwetterschadensmeldung bei der Mönchengladbacher Polizei ein. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Eine Ampel an der Kreuzung Neusser Straße/Lürriper Straße wurde abgerissen. An der Korschenbroicher Straße fiel ein Baum auf einen Traktor. Die Roermonder Straße lief voll, ebenso die Unterführung am Geroweiher. An Ritterstraße/Ecke Schlossstraße sollen reihenweise Bäume umgeknickt sein. Zudem sind Teile eines Baums an der Gasstraße abgeknickt und lehnten gegen ein Haus. Die Feuerwehr war dort im Einsatz.