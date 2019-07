Rommerskirchen Anstel: : Erftverbands-Garage steht künftig an der Schützenhalle

Nachdem das bisherige Domizil des Erftverbands am Butzheimer Veilchenweg unlängst zugunsten der neuen Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ abgerissen wurde, hat der Erftverband seine örtliche Kanalmeisterei nach Anstel verlegt.

Gleichfalls in Anstel hat eine bisher am Veilchenweg vom Erftverband genutzte Fertiggarage einen neuen Standort gefunden – und zwar direkt an der Schützenhalle. Der Erftverband hätte auch andernorts keine Verwendung mehr für sie gehabt, ihre Entsorgung wäre kostenpflichtig geworden. Durch Gespräche zwischen Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und Erftverbands-Vorstand Bernd Bucher sowie das besondere Engagement von Norbert Kramer, seit kurzem sachkundiger Bürger der SPD-Ratsfraktion, konnten Unterstützer dafür gefunden werden, die Garage zu erhalten und zu ihrem neuen Standort zu transportieren.

„Ich freue mich sehr über das Engagement von Norbert Kramer, des Erftverbands sowie der Bruderschaft. Mit dem neuen Standort können sowohl die Bruderschaft als auch die heimischen Vereine die Fertiggarage hervorragend für die Lagerung von Materialien einsetzen,“ sagte Mertens bei einem Treffen mit Präsident Peter Mahr und Geschäftsführer Friedhelm Neunzig. Nutznießer des Standortwechsels wird nämlich nicht allein die St. Sebastianus- Bruderschaft sein, profitieren können auch die Karnevalisten der Burgritter sowie die Karnevalsabteilung der Katholischen Frauengemeinschaft Nettesheim, die ihre Veranstaltungen und Übungsstunden in der Halle abhalten. In den kommenden Wochen werden die Schützen Fundamente oder eine Beton-Bodenplatte in Eigenleistung anfertigen, um die Garage in ihre endgültige Position zu bringen.