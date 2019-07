Freizeitspaß in Rommerskirchen : Kleine Skateboarder lernen von echten Profis

Rommerskirchen Auf der Skateranlage am Gorchheimer Weg endet heute der zweite Skateboard-Workshop.

Wetterextreme sind offensichtlich ständige Begleiter der Skateboard-Workshops am Gorchheimer Weg. Nachdem bei der Premiere 2018 angesichts anhaltenden Regens kurzerhand in die damals frisch errichtete Werkshalle des Unternehmens Sinoma umgezogen werden musste, herrschten gestern Vormittag schon beim morgendlichen Start über 30 Grad im vorhandenen Schatten.

Rollende Räder bestimmen auch heute das Bild im Sportzentrum der Gemeinde. 25 Jungen und Mädchen (letztere etwas weniger vertreten) können dabei von echten Profis nicht nur die „Basics" des Skatens, sondern auch manche Tricks und Finessen lernen. Der Workshop wird erneut in Kooperation zwischen der Gemeinde, dem Energieunternehmen innogy und der Initiative skate-aid aus Münster angeboten – und zwar für die Teilnehmer kostenlos. Auch wenn sich die Einladung an bis zu 14-Jährige richtete, ummelten sich auf der Skateranlage fast ausschließlich Grundschüler. So etwa der siebenjährige Paul, der seit gut zwei Monaten Skateboard fährt. Dies tut er allerdings am liebsten auf der Straße, auf der Skateranlage war er bislang vor allem mit seinem BMX-Rad zugange. Simon (8) und Floyd (9) fahren seit einem Jahr, beziehungsweise zwei Monaten und versprechen sich von dem Workshop gute Tipps, wie die Beherrschung des Fahrgeräts verbessern können.