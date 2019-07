Rommerskirchener pflegen Partnerschaft : 15 Jugendliche erleben Frankreich

(Symbolbild). Foto: dpa/Gao Jing

Die Rommerskirchener trafen Gleichaltrige aus Mouilleron an der Atlantikküste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Die deutsch-französische Freundschaft pflegten jetzt 15 Jugendliche aus Rommerskirchen mit ihren vier Betreuern unter der Leitung von Heike Ritter. Sie nahmen an einer Begegnungswoche mit Gleichaltrigen aus der Partnergemeinde Mouilleron-le-Captif teil. Untergebracht waren Gäste und Gastgeber in einem Gästehaus an der französischen Atlantikküste. Zahlreiche Ausflüge mit Besichtigungen an der Küste gehörten ebenso zum Programm wie Sprachanimationen und eine Abschlussparty in Mouilleron-le-Captif.

Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens begrüßt den Austausch und das gegenseitige Kennenlernen:„56 Jahre nach dem Abschluss des Élysée-Vertrags, dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, sind die Bande zu unseren französischen Freunden eng. Unsere Großväter und Urgroßväter haben sich noch bewaffnet in Schützengräben gegenüber gelegen. Wenn wir heute in Freundschaft verbunden sind, dann ist das angesichts der unruhigen Zeiten in der Europäischen Union von großer Bedeutung."

Ohnehin tut sich am Gillbach einiges unter der Federführung des hiesigen Partnerschaftskomitees Rommerskirchen – Mouilleron-le-Captif. So konnte das Komitee mit seiner Vorsitzenden Ramona Wehry, die Gemeinde Rommerskirchen sowie der Tennisclub Rommerskirchen unlängst eine 57-köpfige Delegation aus Mouilleron-le-Captif begrüßen – es war die zehnte offizielle Begegnung dieser Art. Auch diesmal waren Familien und Sportler zu Gast in Rommerskirchener Familien. Während des Wochenendes wurde Jugendlichen beider Kommunen die Möglichkeit des Kennenlernens und Wiedersehens geboten – was als erklärtes Ziel sowohl beider Komitees als auch beider Bürgermeister gilt. So enthält auch die in französischer und deutscher Sprache ausgefertigte Partnerschaftsurkunde die Förderung insbesondere der Jugend beider Kommunen als Grundsatz.