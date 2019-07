Musik in Rommerskirchen : Sinsteden hat den Sommerblues

Dormagen Über die Jahre hat sich das Kreiskulturzentrum in Sinsteden über sein Ausstellungsprogramm hinaus einen Ruf als gute Adresse für Bluesmusik erworben. Die Steven-Troch-Band gastiert am Sonntag dort.

Über die Jahre hat sich das Kreiskulturzentrum in Sinsteden über sein Ausstellungsprogramm hinaus einen Ruf als gute Adresse für Bluesmusik erworben. Das Festival „Goin` to my Hometown“ hat dazu ebenso beigetragen wie die Women-of-the-Blues-Reihe zum internationalen Frauentag. Nicht zu vergessen der beliebte und stets gut besuchte Sommer-Bluesbrunch, der auch jetzt wieder auf dem Programm steht: Am Sonntag, 4. August, öffnen sich um 11 Uhr die Tore des historischen Vierkanthofs für die Besucher, und eine Stunde später beginnt das Konzert. In diesem Jahr verpflichtet: die Steven Troch Band, eine niederländisch-belgische Formation. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person.