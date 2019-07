Rommerskirchen-Oekoven-Filmnacht im Bruderschaftspark : „Queen“ rockt Bruderschaftspark

Gut 150 Kinofans ließen sich die Filmnacht in ganz besonderer Atmosphäre in Oekoven nicht entgehen. Foto: Dieter Staniek

Oekoven Bei ihrer mittlerweile dritten Filmnacht im „Open-Air-Kino“ präsentierte die St. Sebastianus.-Bruderschaft im Bruderschaftspark „Bohemian Rhapsody“.

Die Entscheidung, die Veranstaltung im Bruderschaftspark auf jeden Fall stattfinden zu lassen, hatte der Vorstand der St. Sebastianus- Bruderschaft bereits mittags gefällt - ehe am späteren Nachmittag der große Regen einsetzte. Der hörte auch rechtzeitig wieder auf, so dass die mittlerweile dritte Filmnacht im Bruderschaftspark plangemäß vonstatten gehen konnte.

„Bohemian Rapsody“, im Oktober 2018 in die Kinos gekommen und in ausgewählten Filmtheatern bis heute im Programm, widmet sich mehr als zwei Stunden lang dem Leben und Werk von Freddy Mercury und seiner Band Queen und dürfte schon heute jenen Kultstatus genießen, den „Grease“ und die „Blues Brothers“, die 2017 und 2018 im Bruderschaftspark liefen, bereits seit Jahrzehnten besitzen. „Es erinnert einen an die Jugendzeit“, brachte Brudermeister Lothar Gross die Faszination des Films für all diejenigen auf den Punkt, die die Band bis zum Tod ihres charismatischen Frontmanns Freddy Mercury 1991 noch bewusst erlebt haben. Diese Altersgruppe machte womöglich die Mehrheit des gut 150-köpfigen Publikums aus, doch auch zahlreiche jüngere Zuschauer mochten sich den Film nicht entgehen lassen, mit dem das „Open-Air-Kino“ im Bruderschaftspark gut rheinisch endgültig zur Tradition geworden ist.