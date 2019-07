Bauarbeiten in Rommerskirchen : Ärger wegen Staub am künftigen Bahnhofsquartier

Rommerskirchen Ein Abbruchunternehmen verursachte Lärm und Schmutz, das führte zu Beschwerden. Die Gemeinde fordert den Schutz der Anwohner ein.

Die Hitze in diesen Tagen war für einige Eckumer nicht die einzige Belastung, der sie ausgesetzt waren. Auf dem ehemaligen Scheuren-Gelände, wo Investor Bonava das neue Bahnhofsquartier errichten will, wurde von einem Abbruchunternehmen jede Menge Schutt bewegt und bearbeitet. Die Folge: Große Staubfahnen zogen vom Gelände über die in der Nähe liegenden Grundstücke und über dort geparkte Autos. Das führte zu Beschwerden. Die Bauaufsicht liegt eigentlich beim Kreis, doch die Gemeinde hat sich zum Schutz der Anwohner ebenfalls eingeschaltet: Am Freitag veröffentlichte sie eine gemeinsame Erklärung mit Bonava. Darin wird bestätigt, dass „insbesondere Lärm und Staub (...) phasenweise lästig werden“ können. In Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss als zuständiger Immissionsschutzbehörde sowie der zuständigen Bauaufsicht habe die Gemeindeverwaltung zusammen mit der Bonava, die Auftraggeberin der Arbeiten ist, das beauftragte Unternehmen angewiesen, die bereits versprochenen Bewässerungsmaßnahmen deutlich zu intensivieren und den Staubabtrag auf ein Minimum zu reduzieren.